الأردن: الوضع المائي حرج وصعب

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، اليوم الجمعة، إن وضع الأردن المائي سيكون حرجاً وصعباً خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة "عمون"، صباح اليوم الجمعة، عن سلامة أن حصة الفرد في الأردن من المياه تراجعت من 3400 متر مكعب عام 1946 إلى أقل من 100 متر مكعب، حاليا، بسبب تراجع هطول الأمطار والتغييرات المناخية والنمو السكاني وأزمات اللجوء المتعاقبة.

وأكد أن الأمطار التي هطلت العام الحالي لا تتجاوز 50% من الأمطار التي هطلت العام الماضي، و60% من المعدل السنوي، ما أدى لانخفاض تخزين السدود المخصصة لمياه الشرب بنحو 80 مليون متر مكعب عن العام الماضي.

ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، إلى ترشيد استهلاك المياه وعدم التبذير.

ويعتبر الأردن واحدا من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه، وتواجه البلاد عجزا مائيا في الصيف المقبل يبلغ نحو 15 مليون متر مكعب، حسبما كشفت وزارة المياه والري الأردنية.

جدير بالذكر أن الأردن يحصل على حاجته من المياه من مصادر تعتمد في تجديد مخزونها على الأمطار، التي أصبح معدل هطولها متقلبا بفعل عوامل التغير المناخي، ويعتبر نهر الأردن وحوض اليرموك من أهم مصادر المياه في الأردن.

وبحسب دراسة قديمة فإن نهر الأردن يفقد 85% من مياهه عن طريق التبخر بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وقد بنى الأردن سد الكرامة في وادي الأردن لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه مصدرها نهر اليرموك بشكل رئيسي، وذلك من أجل استخدامها بالزراعة.