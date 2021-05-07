محلل سياسي تركي: اللقاء بين السيسي وأردوغان غير وارد

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، جواد كوك، إن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير وارد ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع بين وزيري الخارجية التركي والمصري، حيث أشاد مولود تشاووش أوغلو بجهود نظيره المصري سامح شكري.

واستبعد المحلل، في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن يلتقي الرئيسان المصري والتركي خاصةً وأنه كانت هناك تصريحات سلبية من قبل الرئيس التركي، فلا يمكن أن تكون هناك زيارة ثنائية مرتقبة بين الرئيسين.

وأضاف أن المرحلة الأولى هى خطوة تعيين السفير المصري في أنقرة والسفير التركي في القاهرة وهذا أمر طبيعي حيث تحاول تركيا أن تبدأ بهذا الأمر كخطوة أولى، والمرحلة الثانية تنقسم إلى خطوتين الأولى هى التنسيق بين الاستخبارات المصرية والتركية بخصوص الملف الأمني حيث إن هناك ملفين أساسيين وهو التعاون المشترك بين مصر وتركيا حول ما يجري في ليبيا ومن الممكن التوصل إلى نتيجة مطلوبة وخطوات إيجابية وعملية والمشاركة في تحقيق مصالحة ليبية بشكل عام والثانية حل جماعة الإخوان المسلمين فتركيا أعطت الضوء الأخضر بخصوص ذلك الملف والحكومة التركية لديها خطوات عملية بشأن هذا الملف وخاصةً في الجانب الإعلامي.

وعقدت مصر وتركيا محادثات في محاولة لإحياء العلاقات بينهما والتفاهم بشأن الصراع في ليبيا وسوريا والأوضاع الأمنية في منطقة شرق البحر المتوسط .

والمحادثات التي عقدت على مدى يومين بقيادة نائبي وزيري الخارجية كانت الجلسة العلنية الأولى على مستوى مرتفع بين البلدين في سنوات بعد خلاف بسبب مواقف متعارضة من الإسلام السياسي ونزاع بشأن السيادة والحقوق في مياه شرق البحر المتوسط.

وقال بيان مشترك: "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".