تسجيل
13:32 GMT07 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نهر النيل، القاهرة، مصر

    وزيرة التجارة والصناعة المصرية تكشف عن طموحات ثورية لبلادها

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/54/1045685408_0:314:3082:2048_1200x675_80_0_0_8db86869ad4c6f5726051328ad3b3ec5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105071048905354-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-/

    أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، عن خطة لتطوير القطاع الصناعي في مصر، بهدف رفع الصادرات الخارجية للبلاد إلى 100 مليار دولار أمريكي.

    وأكدت جامع للموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، أن لدى بلادها توجها في الوقت الحالي لما وصفته بـ"ثورة تنمية صناعية بشكل متكامل"، بعدما ناقش مجلس الوزراء المصري، قبل أيام، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات.

    © REUTERS / David W Cerny
    مصر... توجيه رئاسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية

    وقالت نيفين جامع:

    إن زيادة الصادرات ليست مهمة وزارة  "وزارة التجارة والصناعة"بعينها، لكن هناك تشابكات كثيرة مع وزارات وجهات كثيرة في الدولة، من المفروض أن يكون لديها هدف أساسي للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.

    ولفتت الوزيرة المصرية إلى ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولة، ووضع خطة متقاطعة مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل تحقيق الهدف، سواء من أجل زيادة الصادرات أو النفاذ إلى أسواق جديدة في قارة أفريقيا، وهو محور مهم جدا بالنسبة لبلادها، منوهة إلى أن "هذه الخطة تأتي ضمن سياسة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة والأراضي، وتعزيز المكون المحلي في العديد من الصناعات، لا سيما السيارات الكهربائية".

    وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية أن بلادها تتوجه، حاليا، لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتزامن مع العمل على إنتاج السيارات التي تعمل بالغاز والطاقة النظيفة، بديلا عن استخدام البنزين والسولار، فضلا عن إقامة مجمعات صناعية كبرى لخدمة أصحاب الصناعة ورجال الأعمال، من خلال توفير الإنشاءات والتكلفة الاستثمارية.

    انظر أيضا:

    مصر والسودان يؤسسان شركة للصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني
    مصر تطلق مبادرة لإنشاء أول قمر صناعي عراقي
    مصر... توجيه رئاسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية
    صور الأقمار الصناعية تكشف عن موجة حر شديدة تضرب مصر
    مشروع القمر الصناعي العراقي قيد الدراسة ومصر تتكفل بالمساعدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غابة تغطيها نبات صفير غير سكريبتا الذي يتميز بأزهار رزقاء اللون، في إيبينغ فورست في لندن، بريطانيا، 27 أبريل 2021
    جميع درجات الأزرق... الغابات الزرقاء في بريطانيا وبلجيكا
    نائب لبناني يقدم سيرته الذاتية للعمل في دولة خليجية
    مسؤول لبناني يبحث عن وظيفة في الخليج
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك