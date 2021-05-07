وزيرة التجارة والصناعة المصرية تكشف عن طموحات ثورية لبلادها

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، عن خطة لتطوير القطاع الصناعي في مصر، بهدف رفع الصادرات الخارجية للبلاد إلى 100 مليار دولار أمريكي.

وأكدت جامع للموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، أن لدى بلادها توجها في الوقت الحالي لما وصفته بـ"ثورة تنمية صناعية بشكل متكامل"، بعدما ناقش مجلس الوزراء المصري، قبل أيام، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات.

وقالت نيفين جامع:

إن زيادة الصادرات ليست مهمة وزارة "وزارة التجارة والصناعة"بعينها، لكن هناك تشابكات كثيرة مع وزارات وجهات كثيرة في الدولة، من المفروض أن يكون لديها هدف أساسي للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولة، ووضع خطة متقاطعة مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل تحقيق الهدف، سواء من أجل زيادة الصادرات أو النفاذ إلى أسواق جديدة في قارة أفريقيا، وهو محور مهم جدا بالنسبة لبلادها، منوهة إلى أن "هذه الخطة تأتي ضمن سياسة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة والأراضي، وتعزيز المكون المحلي في العديد من الصناعات، لا سيما السيارات الكهربائية".

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية أن بلادها تتوجه، حاليا، لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتزامن مع العمل على إنتاج السيارات التي تعمل بالغاز والطاقة النظيفة، بديلا عن استخدام البنزين والسولار، فضلا عن إقامة مجمعات صناعية كبرى لخدمة أصحاب الصناعة ورجال الأعمال، من خلال توفير الإنشاءات والتكلفة الاستثمارية.