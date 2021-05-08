تسجيل
18:00 GMT08 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إيران

    إيران: أي تعامل سياسي مع الكيان الصهيوني مرفوض

    © Sputnik . Ronald Zak
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105081048914149-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6/

    قال السفير الإيراني لدى اليابان، مرتضى رحماني موحد، إن أي نوع من التعامل السياسي والتساوم لحرف الحقائق المتعلقة بمصير الشعب الفلسطيني المظلوم والدعم السافر للكيان الصهيوني البغيض والغاصب، أمر مرفوض ويشكل خيانة بحق القيم الفلسطينية والتضحيات من أجل تحرير القدس.

    ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن السفير رحماني موحد، خلال ندوة "القدس ومستقبل فلسطين" المرئية، التي نظمتها المستشارية الثقافية لدى السفارة الإيرانية في طوكيو، اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي، بحضور السفير الفلسطيني لدى اليابان، وليد علي صيام، وجمع من الباحثين الإسلاميين والعرب إلى جانب نشطاء يابانيين. 

    الشرطة الإسرائيلية تتجمع خلال مواجهات مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها المستوطنون اليهود في حي الشيخ جراح في القدس القديمة، 7 مايو/ أيار 2021
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    أول تعليق لنتنياهو على أحداث المسجد الأقصى

    بدوره، أكد السفير الفلسطيني في طوكيو، أن فلسطين كانت وستبقى حقيقة الإسلام الدينية والتاريخية، قائلا:

    إن إسرائيل منذ العام 1967 تعمد إلى حرف الحقائق التاريخية والتراثية بمساعدة من الباحثين ومختصي الآثار الذين جاءت بهم من أرجاء العالم، سعيا منها للعثور على بقايا أثرية تبثت حياة قوم اليهود المزعوم في أرض فلسطين.

    وأشار السفير الفلسطيني في اليابان إلى أن كافة هذه الجهود والمحاولات باءت بالفشل، وذلك بشهادة علماء الآثار أنفسهم، الذين خدموا هذا المشروع على مدى 20 عاما من الزمن.  

    وأضاف وليد علي صيام، أن "هذه الشهادة شكلت وثيقة للكشف عن زيف المزاعم التي أقيم على أساسها كيان إسرائيل الغاصب، وبالأحرى فإن حق الإسلام والعرب في القدس مؤكد".

    انظر أيضا:

    وزير إسرائيلي يهدد بقصف إيران بعد الكشف عن امتلاكها سلاحا خطيرا
    إيران تدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
    أول تعليق لنتنياهو على أحداث المسجد الأقصى
    إيران تدعو لـ"إرغام" إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غابة تغطيها نبات صفير غير سكريبتا الذي يتميز بأزهار رزقاء اللون، في إيبينغ فورست في لندن، بريطانيا، 27 أبريل 2021
    جميع درجات الأزرق... الغابات الزرقاء في بريطانيا وبلجيكا
    نائب لبناني يقدم سيرته الذاتية للعمل في دولة خليجية
    مسؤول لبناني يبحث عن وظيفة في الخليج
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك