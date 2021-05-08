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    علم المملكة العربية السعودية

    صحيفة سعودية تتحدث عن إهانة علم المملكة في الهند... فيديو

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
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    تداول عدد واسع من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر طمس علم السعودية على أسطول "شاحنات الأكسجين" التي أرسلتها المملكة إلى الهند.

    ووثق المقطع المتداول تعمُّد طمس علم المملكة، وبحسب موقع "المرصد" السعودي، رصد أحد المواطنين الهنود من على دراجته النارية، قيام شركة "مؤسسة ريلاينس" المُكلّفة بنقل الأكسجين بتغطية العلم السعودي وعبارة هدية من السعودية.

    وأظهر المقطع، بحسب الموقع قيام الشركة "بوضع ملصقات كبيرة بنفس لون علم المملكة على شاحنات الأكسجين لتغطية العلم السعودي".

    ​​وأثار المقطع الذي لم يتسنَّ لـ"سبوتنيك" التأكد من صحته، غضبا واسعا بين عدد كبير بين مستخدمي "توتير"، ومن جانبه علق المدير العام السابق لمنظمة العالم اﻹسلامي للتربية و العلوم والثقافة "الإيسيسكو"، عبدالعزيز التويجري، على صور طمس العلم السعودي.

    ​وكتب التويجري على حسابه الرسمي على "تويتر": "قدمت المملكة العربية السعودية الأكسجين للهند لسدّ النقص الكبير الذي تواجهه بسبب تزايد الإصابات بكورونا".

    وأضاف: "فقامت مؤسسة ريلاينس المُكلّفة بالنقل بتغطية العلم السعودي وعبارة هدية من السعودية.. الحقد واللؤم الهندوسي".

    ​و"ريلاينس" هي شركة تعمل في قطاع التجزئة المحدودة، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي في الهند.

    وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، العام الماضي، توقيع اتفاقية استثمار بنحو 1.3 مليار دولار مع شركة ريلاينس الهندية، بما يسمح له بالاستحواذ على 2.04% من أسهم الشركة.

    ​وأعلنت السفارة ​الهندية لدى ​السعودية​، نهاية الشهر الماضي، شحن 80 مليون طن من الأوكسيجين السائل إلى الهند، لسد النقص الحاد في هذه المادة الحيوية في ظل استفحال تفشي كورونا في البلاد.

    ​ونشرت السفارة الهندية في السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر" صورا للناقلة مرفقة بالمعلومات عن الشحنة.

    وبحسب المنشور، سيتم نقل هذه الكمية بالتعاون مع مجموعة "آدني" الهندية للنقل وخدمات الطاقة، وشركة "لايند" الرائدة في مجال ​الغاز​ ‏الصناعي.

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