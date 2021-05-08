صحيفة سعودية تتحدث عن إهانة علم المملكة في الهند... فيديو

تداول عدد واسع من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر طمس علم السعودية على أسطول "شاحنات الأكسجين" التي أرسلتها المملكة إلى الهند.

ووثق المقطع المتداول تعمُّد طمس علم المملكة، وبحسب موقع "المرصد" السعودي، رصد أحد المواطنين الهنود من على دراجته النارية، قيام شركة "مؤسسة ريلاينس" المُكلّفة بنقل الأكسجين بتغطية العلم السعودي وعبارة هدية من السعودية.

وأظهر المقطع، بحسب الموقع قيام الشركة "بوضع ملصقات كبيرة بنفس لون علم المملكة على شاحنات الأكسجين لتغطية العلم السعودي".

قدمت #المملكة_العربية_السعودية الأكسجين ل #الهند لسدّ النقص الكبير الذي تواجهه بسبب تزايد الإصابات ب #كورونا

فقامت مؤسسة ريلاينس المكلفة بالنقل بتغطية العلم السعودي وعبارة هدية من #السعودية.

الحقد واللؤم الهندوسي. pic.twitter.com/8QNUjnTs4K — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) May 8, 2021 ​​وأثار المقطع الذي لم يتسنَّ لـ"سبوتنيك" التأكد من صحته، غضبا واسعا بين عدد كبير بين مستخدمي "توتير"، ومن جانبه علق المدير العام السابق لمنظمة العالم اﻹسلامي للتربية و العلوم والثقافة "الإيسيسكو"، عبدالعزيز التويجري، على صور طمس العلم السعودي. سرقه عيني عينك 👇

احد المواطنين من الهند يوثق المساعدات القادمة من السعودية للهند حيث قامت جهه غير معلومة بوضع استيكر خاص بها فوق علم السعودية https://t.co/krzBSwXp56 pic.twitter.com/s4wh2bnAW1 — تركي العجمي (@turkialajmiI10) May 8, 2021 ​وكتب التويجري على حسابه الرسمي على "تويتر": "قدمت المملكة العربية السعودية الأكسجين للهند لسدّ النقص الكبير الذي تواجهه بسبب تزايد الإصابات بكورونا".

وأضاف: "فقامت مؤسسة ريلاينس المُكلّفة بالنقل بتغطية العلم السعودي وعبارة هدية من السعودية.. الحقد واللؤم الهندوسي".

​و"ريلاينس" هي شركة تعمل في قطاع التجزئة المحدودة، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي في الهند.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، العام الماضي، توقيع اتفاقية استثمار بنحو 1.3 مليار دولار مع شركة ريلاينس الهندية، بما يسمح له بالاستحواذ على 2.04% من أسهم الشركة.

نعلن اليوم استحواذنا على حصة تبلغ 2.04% من شركة ريلاينس، الشركة الرائدة في قطاع تجارة التجزئة في الهند. وتأتي الصفقة امتداداً لجهود #صندوق_الاستثمارات_العامة في بناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم. https://t.co/FPsfTecVIS pic.twitter.com/SPDreSAzUn — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) November 5, 2020

​وأعلنت السفارة ​الهندية لدى ​السعودية​، نهاية الشهر الماضي، شحن 80 مليون طن من الأوكسيجين السائل إلى الهند، لسد النقص الحاد في هذه المادة الحيوية في ظل استفحال تفشي كورونا في البلاد.

Embassy of India is proud to partner with Adani group and M/s Linde in shipping much needed 80MT liquid oxygen to India. Our hearfelt thanks to Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia for all their help, support and cooperation.@MEAIndia @drausaf @SaudiMOH @HMOIndia pic.twitter.com/6j8NuGwtCB — India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) April 24, 2021

​ونشرت السفارة الهندية في السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر" صورا للناقلة مرفقة بالمعلومات عن الشحنة.

وبحسب المنشور، سيتم نقل هذه الكمية بالتعاون مع مجموعة "آدني" الهندية للنقل وخدمات الطاقة، وشركة "لايند" الرائدة في مجال ​الغاز​ ‏الصناعي.