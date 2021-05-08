نشر بطاريات إضافية من "القبة الحديدية" حول غزة

قررت الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، نشر المزيد من بطاريات منظومة الدفاع "القبة الحديدية" حول قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي قرر نشر تلك البطاريات الإضافية، بهدف التصدي لأي محاولات من حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة القيام بعمليات تستهدف قوات الجيش في منطقة غلاف غزة، أو إلقاء بالونات حارقة على تلك المستوطنات الواقعة في منطقة الغلاف.

وأكدت الصحيفة أن نشر تلك البطاريات يعزى أيضا إلى الاحتفال بليلة القدر، ليلة السبت الأحد، وذلك للتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمية.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز واعتدت على المصلين داخله، كما اعتدت على المتظاهرين في حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 205 فلسطينيين وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصيب 17 شرطيا إسرائيليا في المواجهات بحسب بيان للشرطة.

فيما يشهد حي الشيخ جراح منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.