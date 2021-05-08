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    صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020

    موقع إخباري يتحدث عن دور إسرائيلي في مقتل قاسم سليماني

    © REUTERS / Wana News Agency
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    كشف موقع إلكتروني إخباري عن دور إسرائيلي في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري، في العام 2020.

    وأفاد الموقع الإلكتروني "ياهو"، مساء اليوم السبت، بأن لإسرائيل دور كبير وواضح في اغتيال سليماني، بعدما تمكن الإسرائيليون من الوصول إلى أرقام قاسم سليماني، ثم تمريرها إلى الجانب الأمريكي، الذين تتبع بدوره سليماني وهاتفه من وإلى بغداد.

    © AP Photo
    عملية معقدة.. إعلام: تفاصيل جديدة عن "الخطة السرية" لاغتيال سليماني

    وأكد الموقع الإخباري أنه في الساعات الست التي سبقت صعود سليماني إلى الطائرة من دمشق إلى بغداد، قام سليماني بتبديل الهواتف المحمولة الخاصة به لثلاث مرات متتالية، وبأن مسؤولين عسكريين أمريكيين اشتركوا مع نظرائهم الإسرائيليين في تل أبيب، في تتبع أنماط الهواتف المحمولة لسليماني.

    وكان الموقع قد أكد أن ثلاثة فرق من مشغلي قوة "دلتا" الأمريكية قامت بإلقاء نظرة على مواقع مخفية في مطار بغداد الدولي، في يناير/كانون الثاني 2020، في انتظار القيام بعملية سرية ومعقدة.

    وزعم الموقع أن الفرق الأمريكية تنكرت في زي عمال صيانة على جانبي الطريق أو في مبان قديمة وقريبة من مطار بغداد الدولي، وبأن ليلة تنفيذ العملية كانت باردة وملبدة بالغيوم، وبأن تم إبلاغ الحكومة العراقية بإغلاق الجانب الجنوبي الشرقي من المطار، لفترة زمنية قصيرة لإجراء تدريبات عسكرية.

    ويشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قتل برفقة أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، في غارة أمريكية على مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير 2020.

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