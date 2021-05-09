وزير المخابرات الإسرائيلي يرفض طلبا أمريكيا

رفض وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، طلبا أمريكيا، بشأن الأحداث الجارية في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تساهال"، اليوم الأحد، عن كوهين، أن بلاده ملك لهم، وهي ليست بحاجة إلى توجيهات من أحد، وذلك ردا على طلب أمريكي بشأن الأحداث الجارية في مدينة القدس.

שר המודיעין @elicoh1 מגיב על הפרסום אצל @amirivgi: "מדינת ישראל היא שלנו, אנחנו לא צריכים הנחיות כאלה ואחרות בעניין ירושלים. ראיתי את הציוץ של מוסי רז, שטוען כי בשיח' ג'ראח צריכה להיות אווירה פלסטינית - זה אולי מה שמתכננים השותפים החדשים של בנט"@MoriahAsraf https://t.co/pNDc2vKkzg — גלצ (@GLZRadio) May 9, 2021

وأفادت الإذاعة بأن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن، طالبوا بتوضيحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن قضية العقارات في بلدة الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال إيلي كوهين، ردا على ذلك:

إسرائيل تتصرف بمسؤولية وتسمح بحرية العبادة، لكن يجب اتخاذ إجراءات ضد من يخالف الأمر، هناك من يحرض على النار، وهم عناصر ليسوا في الضفة الغربية، ولكن في غزة. إن عناصر في حركة الجهاد الاسلامي وحماس تتلقى تمويلا من إيران.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".