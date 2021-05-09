سفير إيراني جديد لدى دمشق

اتخذت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، خطوة جديدة تجاه سوريا.

© Sputnik . Ronald Zak إيران تعتزم إجراء خطوة جديدة بمشاركة سوريا ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الإيرانية، أنه بناء على اقتراح وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، وتأييد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تم تعيين مهدي سبحاني، سفيرا جديدا للبلاد في دمشق.

وأفادت الوكالة بأن مصدر في الخارجية الإيرانية قد أكد أن مهدي سبحاني قد بدأ بالفعل مهامه الدبلوماسية الجديدة لدى سوريا.

وكان السفير الإيراني الجديد في دمشق، قد شغل منصب المدير العام لمكتب التخطيط والرصد الاستراتيجي بوزارة الخارجية في بلاده، وقنصلا عاما في كراتشي، ومساعد المدير العام لشؤون منطقة غرب آسيا، ومساعدا لسفيري إيران في تركمانستان وأوكرانيا.