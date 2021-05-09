مشاهد حية لانطلاق صواريخ في سماء إسرائيل بالتزامن مع صافرات الإنذار... فيديو

تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية، اليوم الأحد، مشاهد حية سجلت قبل لحظات وثقت انطلاق صواريخ في سماء المناطق الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

ونشرت صفحة "ramallah.mix" الفلسطينية على "إنستغرام"، مشهد فيديو يوثق لحظات لانطلاق بعض الصواريخ بالتزامن مع سماع أصوات صافرات الإنذار.

ونشر الفيديو مع تعليق جاء فيه: "المقاومــة (الفلسطينية) تطلق رشقة صاروخية من قطاع غزة نحو عسقلان وغلاف غزة، وصافرات الإنذار تدوي في عسقلان".

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بسماع إطلاق صفارات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

في السياق ذاته، أفادت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية بأن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية اعترضت صاروخين في سماء مدينة عسقلان أطلقا من قطاع غزة.

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وأطلقت صفارات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة مساء اليوم الأحد، وذلك عقب رصد عملية إطلاق لقذيفة من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "تقرير أولي: تم تفعيل تحذير في مدينة عسقلان وفي محيط غزة. التفاصيل قيد الاستعراض".

في سياق متصل، قال أدرعي، في بيان مقتضب، "في ختام المشاورات الأمنية قرر منسق أعمال الحكومة في المناطق إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكًا لسيادة إسرائيل".

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء أمس السبت، في منطقة باب العامود بمدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا. وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل سبوتنيك.