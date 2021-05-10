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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، تركيا 12 ديسمبر: كانون الأول 2017

    أردوغان يتصل بعباس وهنية ويؤكد بذل الجهود لوقف "ممارسات إسرائيل الإرهابية"

    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    العالم العربي
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    أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هينة.

    ووصف الرئيس التركي في اتصالاته اعتداءات اسرائيل في القدس بـ"الإرهاب" وأدان بشدة "الظلم الذي يطال الفلسطينيين".

    ناشطون لحظات اعتقال الشابة الفلسطينية، مريم العفيفي، من قبل رجال الشرطة الإسرائيلية
    © Photo / twitter/RamAbdu
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    وتعهد الرئيس التركي، "ببذل المزيد من الجهود لدفع العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف ممارسات إسرائيل الإرهابية"، بحسب وصفه الذي نقلته وكالة "الأناضول".

    وأكد أردوغان أن بلاده "ستظل دائما نصيرا للقضية الفلسطينية، تقف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين وتحمي كرامة القدس".

    أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، العيادة الطبية في المسجد الأقصى "باللحام الحديدي"، لمنع علاج المصابين الفلسطينيين الذين وقعوا في اشتباكات مبكرة صباح اليوم.

    وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية وأخرجت جميع من في العيادة قبل أن تقوم بإغلاقها بشكل كامل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

    وذكرت الوكالة أن الإصابات بين الفلسطينيين تعددت نتيجة "الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المصلين في باحات الأقصى".

    وأشارت إلى تسجيل 215 إصابة، بينها إصابات خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، لافتة إلى منع قوات الاحتلال دخول الطواقم الطبية إلى الأقصى.

    المغني البريطاني الشهير، روجر ووترز، أحد أعضاء فرقة بينك فلويد
    © AFP 2021 / INDRANIL MUKHERJEE
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    وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي دفع بمزيد من قواته نحو المسجد الأقصى لصد المرابطين الفلسطينيين، خلال اليوم الرابع للاشتباكات المتقطعة.

    اندلعت الاشتباكات، يوم الجمعة، مع اقتحام القوات الإسرائيلية لساحة المسجد الأقصى، في ظل توترات مرتبطة بجهود لطرد فلسطينيين من منازلهم في أحد أحياء القدس، بحجة ملكية مستوطنين للأراضي التي بنيت عليها البيوت قبل زمن بعيد.

    وأعرب الأعضاء الأربعة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط - الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - عن "قلقهم العميق"، يوم السبت، بشأن العنف في القدس.

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    الكلمات الدلالية:
    إسماعيل هنية, محمود عباس, أردوغان, تركيا
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