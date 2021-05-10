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    الاتحاد الأوروبي

    الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام المقدسات ويؤكد أن إخلاء "الشيخ جراح" غير قانوني

    © REUTERS / YVES HERMAN
    العالم العربي
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    قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الوضع في القدس على خلفية المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مبعث قلق، داعيا لاحترام الأماكن المقدسة.

    أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في مؤتمر صحفي "نحن قلقون للغاية بسبب الاشتباكات الجارية في القدس، وعلى جميع الأطراف احترام الأماكن المقدسة، ويجب عمل كل ما يلزم لوقف التصعيد".

    ناشطون لحظات اعتقال الشابة الفلسطينية، مريم العفيفي، من قبل رجال الشرطة الإسرائيلية
    © Photo / twitter/RamAbdu
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    وتابع ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قائلا: "كما أننا قلقون جراء إخلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ الجراح، وأشدد أن ذلك ضد القانون الدولي".

    وبدورها، أمهلت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرة من العواقب.

    وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، عبر قناته على "تليغرام"، إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

    واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.

    ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

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    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأوروبي, القدس, فلسطين
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