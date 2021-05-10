الجزائر وروسيا تتفقان على تعزيز العلاقات التجارية

أكد وزير المالية الجزائري خلال لقاء جمعه بالسفير الروسي في العاصمة الجزائرية اليوم الإثنين، حرص الجزائر على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، عبر تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين.

الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة المالية الجزائرية أن الوزير أيمن بن عبد الرحمن التقى اليوم الإثنين بإيغور بلييف سفير روسيا الاتحادية بالجزائر، حيث بحث الطرفان "حالة التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها".

وقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي، في التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة وتوسيع مجالاته، ودعيا إلى تعزيز التبادل التجاري وتنمية الاستثمار الإنتاجي".

وبهذه المناسبة، أكد وزير المالية التزام "الجزائر بتعزيز وتنويع علاقات التعاون الاقتصادي والمالي مع روسيا".

ولتحقيق ذلك ناقش الوفدان "مسألة الدورة القادمة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المقرر عقدها في الجزائر العاصمة" حيث "تم اقتراح مواعيد". يضيف البيان.

وشدد الوزير على الحاجة إلى القيام "بمتابعة معززة لنتائج الدورات السابقة، وضرورة وجود جدول زمني لتنفيذها".

ورغبة من الطرفين في إضفاء جوهر ملموس على علاقتهما، اتفق الطرفان، بحسب البيان، "على زيادة اللقاءات بين رجال الأعمال من البلدين بهدف استكشاف فرص الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط".