الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عن مواقع حماس

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عن مواقع حماس في المناطق السكنية، مشيرا إلى انطلاق جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية ضد القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر، إنه "في هذه الساعة يُطلق جيش الدفاع جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة".

وتابع "من أجل سلامتكم، إبتعدوا عن أي موقع يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحماس"، وأتم قائلا "وأشهد أني بلغت".

#عاجل في هذه الساعة يُطلق جيش الدفاع جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع #غزة.



من أجل سلامتكم: إبتعدوا عن أي موقع يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحماس.



وأشهد أني بلغت pic.twitter.com/fmeFplGEEn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وكانت كتائب القسام التابعة لحركة حماس قد أعلنت اليوم أنها استخدمت لأول مرة "تكتيكا خاصا بإطلاق صواريخ السجيل ذات القدرة التدميرية العالية في دك عسقلان ظهر الثلاثاء، ونجحت في تجاوز القبة الحديدية لتوقع في صفوف العدو قتلى وجرحى رداً على استهداف البيوت الآمنة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم كشفت "القسام" أنه وضمن ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت ظهر اليوم الثلاثاء أسدود وعسقلان بـ137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، مؤكدة أنه لا يزال في جعبتها الكثير.

وقتل إسرائيليان، وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، بصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عسقلان الواقعة جنوبي إسرائيل سجلت سقوط أول قتيلين إسرائيليين خلال عملية "حارس الأسوار" التي تنفذها تل أبيب في قطاع غزة.

كما أصيب في القصف الصاروخي على عسقلان 5 أشخاص وصفت جراح اثنين منهما بالخطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى برزيلاي بالمدينة.

وذكرت صحيفة معاريف أن القصف العنيف من غزة على أسدود وعسقلان قبل ظهر الثلاثاء خلف حتى الآن 21 إصابة، فيما انتشرت مشاهد الدمار والحرائق في المدينة، كما تناقلتها وسائل الإعلام.