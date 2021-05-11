"القسام" تقصف تل أبيب بـ 130 صاروخا ردا على استهداف برج هنادي

أعلنت كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، قصف مدينة تل أبيب بـ 130 صاروخا ردا على استهداف إسرائيل برجا سكنيا يغتبر من أحد معالم قطاع غزة.

القدس - سبوتنيك. وأوضحت الحركة في بيان مقتضب: "الآن وتنفيذاً لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية"، في إشارة إلى استهداف إسرائيل لبرج سكني في قطاع غزة قبل قليل.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa غارات إسرائيلية على غزة وسماع دوي الانفجارات في كل مكان سبوتنيك" أن صافرات الإنذار دوت في مدن تل أبيب وحيفا في إسرائيل تزامنا مع الإعلان الفلسطيني باستهداف تل أبيب بالصواريخ.

واستهدفت غارات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برج "هنادي" السكني الذي يعد من أشهر معالم غزة، وذلك رغم تهديد حركة حماس بشن هجوم على تل أبيب حال استهدافه.

وقال شاهد عيان من سكان العمارات المحيطة لوكالة "سبوتنيك" إن "سكان البرج أخلوه بعد تهديد إسرائيلي بقصفه وإسقاطه، من خلال اتصال بحارس البرج وأبلاغه نية السلطات الإسرائيلية بضربه".

وبحسب الشاهد "بعد ذلك استهدفت القوات الإسرائيلية برج هنادي الذي يقع وسط مدينة غزة بأربعة صواريخ سوته بالأرض".

ويعتبر برج هنادي السكني من الأبراج الكبيرة في حي الرمال ويبلغ عدد طوابقه 13 وتسكنه 80 أسره، وقد كان مملوكا لصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، وقد وضعت حركة حماس يدها على البرج بعد أحداث 2007 في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في تصعيد جديد للتوتر الدائر الذي شهد قصف إسرائيلي لقطاع غزة بجانب إطلاق صواريخ من القطاع نحو المدن الإسرائيلية.