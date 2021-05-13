مصر وأمريكا تجريان مناورات عسكرية في البحر الأحمر... صور

أجرت القوات البحرية، المصرية والأمريكية، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر.

ووفقا لبيان الجيش المصري، اشترك في التمرين الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج وسفينتي المرور الأمريكيتين (USCGC CHARLES MOULTHROPE)، و(USCGC ROBERT GOLDMAN).

وأوضح البيان أن التمرين كان بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر.

وأشار إلى أن التدريبات تضمنت تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وأيضا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة.

كما أكد البيان أن التدريبات التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وبما يساهم فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.