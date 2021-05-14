الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "إن الدفاعات الجوية اعترضت قبل قليل طائرة بدون طيار أخرى خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى إسقاطها".

#عاجل اعترضت الدفاعات الجوية قبل قليل طائرة بدون طيار أخرى خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى اسقاطها. #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/6TEjGKgZB7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية والبرية للجيش الإسرائيلي تهاجم قطاع غزة، ولكنه أشار إلى أن قواته لم تدخل قطاع غزة، لكنها استهدفت أهدافا داخل القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة استخدام 160 طائرة ونحو 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على قطاع غزة الليلة الماضية.

بينما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية أنها هاجمت الداخل الإسرائيلي بعشرات الصواريخ.

وبدأت الاثنين الماضي القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل اكثر من 115 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.