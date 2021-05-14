القوات الإسرائيلية تقمع تظاهرات فلسطينية في الضفة الغربية

أفاد مراسل "سبوتنيك" بقيام قوات الجيش الإسرائيلي بالاعتداء على تظاهرة فلسطينية في الخليل، ووقوع مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

رام الله - سبوتنيك. كما قابلت القوات الإسرائيلية تظاهرات الضفة الغربية بالقمع بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

فيما أفاد مراسلنا أيضا بقيام الجيش الإسرائيلي بقمع تظاهرة فلسطينية قرب حاجز بيت آيل شمال البيرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الجمعة، عن استشهاد مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية بيان الوزارة، قالت فيه إن "المواطن الفلسطيني قتل بعد أن فتحت عليه قوات الجيش الإسرائيلي النيران بزعم تنفيذ عملية دهس عند مستوطنة عوفرا شرق رام الله".

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه مركبة يقودها أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن مقتله.