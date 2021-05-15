صحيفة: الكويت تقبض على أهم تاجر مخدرات في الشرق الأوسط والخليج

كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، أن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف أخطر تاجر لبناني متورط بتهريب ​المخدرات​ إلى الكويت و​الخليج​ والمحكوم بالسجن 90 سنة والمطلوب على قائمة ​الإنتربول​ الدولي.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلا عن مصدر أمني أن "رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ضبطت المدعو حسين زعيتر في منطقة الجابرية، والموقوف هو ابن أخت ​نوح زعيتر​ المطلوب دولياً أيضا".

وأشارت المصادر إلى أنه "أثناء المداهمة تم ضبط ابن حسين زعيتر المطلوب بدوره للسلطات اللبنانية مع والده".

يذكر أن السلطات اللبنانية قد وضعت المدعو اللبناني على قائمة المطلوبين بعد طلب الشرطة الدولية.