وزير الداخلية الأردني يدعو لعدم الاقتراب من المواقع الحدودية

اعتبر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن الفعاليات التضامنية الشعبية التي أقيمت نصرةً للفلسطينيين كانت مثالا يحتذى في التعبير عن الموقف الأردني الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية على حد تعبيره.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، لفت الوزير الأردني إلى أن "هذه الفعاليات عبرت عن الدعم الشعبي للموقف الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاعتداءات والانتهاكات والممارسات غير المشروعة التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس".

وأكد أن الأجهزة الأمنية، حرصت خلال الفعاليات على "حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، انطلاقاً من واجبها"، وأشاد بـ"وعي الغالبيّة العظمى من المواطنين المشاركين في الفعاليات وتعاونهم العالي مع الأجهزة الأمنيّة".

وأشار الفراية إلى "قيام قلّة قليلة من المشاركين بالتعدي على الملكيات الخاصة لمواطنين، وقد تم التعامل مع هذه الحالات بأقصى درجات ضبط النفس"، وشدد على ضرورة "التحلّي بروح المسؤولية من قبل الجميع وعدم الاقتراب من المواقع الحدودية حفاظا على سلامتهم".

وكانت وسائل إعلام أردنية، قالت يوم أمس الجمعة، إن آلاف الشبان الأردنيين يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين وذلك دعما للشعب الفلسطيني.

ووفقا لموقع قناة "رؤيا" الأردني، شهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وأضاف الموقع أن "المتظاهرون طالبوا السلطات بفتح الحدود".

وذكر الموقع أن "آلاف الأردنيين يتوجهون نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني".

فيما نشر الحساب الرسمي لموقع إذاعة "صوت الأقصى" الذي يبث من غزة بفلسطين، فيديو يظهر فيه عدد كبير من الشبان يحاولون ركوب حافلة مكتظة.

وأرفقه بتعليق "الآلاف يبحثون عن وسيلة نقل توصلهم للحدود الفلسطينة-الأردنية للتضامن مع الأقصى المبارك وغزة".

يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".