وكالة: زيادة حجم الصادرات التركية إلى ليبيا

حققت ​الصادرات​ التركية إلى ​ليبيا​، زيادة بنسبة 58 في المئة، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وبحسب وكالة "الأناضول"، ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا، خلال هذه الفترة إلى 826 مليون ​دولار​.

وفي نيسان/ أبريل الماضي زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 228 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس العمل التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قرنفيل، إن "اهتمام ​حكومة​ الوحدة الوطنية في ليبيا ب​رئاسة​ عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابيا على أرقام التبادل التجاري بين البلدين".

وأشار قرنفيل إلى أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل ​الطاقة​، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مستوى 10 مليارات دولار سنويا، مشددا على أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب.