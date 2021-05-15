السعودية تكشف شروط السماح للمواطن باستيراد سيارتين

جاء ذلك خلال ردها، عبر حسابها في تويتر، على سؤال من مواطن في البحرين وقام بشراء سيارة ويريد جلبها للمملكة.

لكل مواطن الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهر)، ويتم إحتسابها من تاريخ شراء المركبة الأولى، آخر سنة صنع، يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%. نسعد بتواصلك وعيدك سعيد — اسأل الجمارك (@AskSaudiCustoms) May 15, 2021

​وقالت الهيئة: "آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%".

وتابعت: "يحق لكل مواطن الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهر)، ويتم احتسابها من تاريخ شراء المركبة الأولى".