الصحة الفلسطينية: استشهاد 145 فلسطينيا وإصابة 1100 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 145 فلسطينيا، بينهم 41 طفلا، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

القدس- سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم السبت إن "إجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 145 شهيدًا، منهم 41 طفلًا و23 سيدة و1100 جريح، بينهم 313 طفلًا و206 سيدات، إضافة إلى 38 إصابة شديدة الخطورة".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.