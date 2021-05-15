لاعبان في ليستر يرفعان علم فلسطين أثناء التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

حرص لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري، على رفع علم فلسطين أثناء احتفاله مع فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، تأكيدا على تضامنه مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية مؤخرا.

وشاركه زميله الفرنسي ويسلي فوفانا في رفع العلم عقب اللقاء، وهو ما استقبله الجمهور العربي برضى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

حمزة شودري لاعب وسط ليستر سيتي لم يترك علم فلسطين خلال الاحتفالات ومراسم التتويج🇵🇸👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/ptT2oiMRjV — كريم (@KarimRizk8) May 15, 2021

​وبذلك انضم تشودري وزميله فوفانا إلى مجموعة كبيرة من نجوم الكرة الذين أعلنوا تضامنهم من الشعب الفلسطيني، ومن بينهم نجم مانشستر سيتي رياض محرز، والنجم بول بوجبا، لاعب نادى مانشستر يونايتد، ونجم نادي آرسنال محمد النني، ومحمد صلاح لاعب ليفربول وآخرين.

حمزة شودري بعلم فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/cmDflZAicY — Sayed Farouk🇪🇬 (@SayedFarouk) May 15, 2021

​وتشودري يحمل الجنسية الإنجليزية ولكن ينحدر من أصول هندية وجرينادية، وسبق له اللعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

وحقق فريق كرة القدم الإنجليزي ليستر سيتي لقبه الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 1-صفر على تشيلسي.

حمزة شودري و ويسلي فوفانا لم ينسوا فلسطين اثناء فرحتهم بعد فوزهم بلقب كأس الاتحاد الانجليزي 🇵🇸🙏🏻 pic.twitter.com/Fu22x8VV7X — COPE (@COPE_AR) May 15, 2021

​ويتعرض قطاع غزة الفلسطيني لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي قتل، حتى اليوم السبت 145 فلسطينيا، بينهم 41 طفلا، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.