لاعبان في ليستر يرفعان علم فلسطين أثناء التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

وشاركه زميله الفرنسي ويسلي فوفانا في رفع العلم عقب اللقاء، وهو ما استقبله الجمهور العربي برضى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
حمزة شودري لاعب وسط ليستر سيتي لم يترك علم فلسطين خلال الاحتفالات ومراسم التتويج🇵🇸👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/ptT2oiMRjV— كريم (@KarimRizk8) May 15, 2021
وبذلك انضم تشودري وزميله فوفانا إلى مجموعة كبيرة من نجوم الكرة الذين أعلنوا تضامنهم من الشعب الفلسطيني، ومن بينهم نجم مانشستر سيتي رياض محرز، والنجم بول بوجبا، لاعب نادى مانشستر يونايتد، ونجم نادي آرسنال محمد النني، ومحمد صلاح لاعب ليفربول وآخرين.
حمزة شودري بعلم فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/cmDflZAicY— Sayed Farouk🇪🇬 (@SayedFarouk) May 15, 2021
وتشودري يحمل الجنسية الإنجليزية ولكن ينحدر من أصول هندية وجرينادية، وسبق له اللعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.
وحقق فريق كرة القدم الإنجليزي ليستر سيتي لقبه الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 1-صفر على تشيلسي.
حمزة شودري و ويسلي فوفانا لم ينسوا فلسطين اثناء فرحتهم بعد فوزهم بلقب كأس الاتحاد الانجليزي 🇵🇸🙏🏻 pic.twitter.com/Fu22x8VV7X— COPE (@COPE_AR) May 15, 2021
ويتعرض قطاع غزة الفلسطيني لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي قتل، حتى اليوم السبت 145 فلسطينيا، بينهم 41 طفلا، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.
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