تتعلق بمذبحة الاعتصام... وزير سوداني يكشف عن خطوة هامة ينتظرها السودانيون

ونقلت وكالة "سونا" السودانية، أن الوزير السوداني قال اليوم:

"شهدنا اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر في الذكري الثانية لمذبحة الاعتصام".

وذكرت أنه أكد: "قابلنا القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث 29 رمضان المؤلمة، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، والتي شملت 7 متهمين بإطلاق الرصاص و92 مشتبهاً به من منسوبي القوات المسلحة السودانية".

ولفت إلى أنه تم رفع الحصانة عن المتهمين وتحويلهم إلى النائب العام الذي سيقوم بالتحري معهم ومع المشتبه بهم، تمهيداً لتقديم من يثبت ارتكابه هذا الجرم لمحاكمة نزيهة وشفافة.

وأضافت الوكالة أن الوزير السوداني: "ترحم على الشهداء الذين سقطوا في كل بقاع البلاد". مؤكدا على "العزم ألا تستثني العدالة أحداً أو يمر جرم دون كشف الحقائق كاملة دون مواربة، تحقيقا لشعارات الثورة".