قصف إسرائيلي عنيف على غزة وإصابة 10 إسرائيلين في أثناء هروبهم من صواريخ المقاومة.. فيديو

قصفت إسرائيل غزة بغارات جوية عنيفة ليل (السبت – الأحد) تزامنا مع إطلاق المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ على تل أبيب.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن القصف الإسرائيلي سبب انفجارا عنيفا، تزامن معه انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف منزلين في شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي بغزة ودكها فوق رؤوس ساكنيها.

ونشرت مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي سببه القصف.

وذكرت مصادر طبية في غزة أن فلسطينيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في القصف الإسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ على وسط وجنوب إسرائيل واستهدفت بعض الصواريخ محيط مطار بن غوريون.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية،️ إصابة عشرة إسرائيليين بجروح طفيفة في أثناء هروبهم باتجاه الملاجئ عقب إطلاق وابلا من الصواريخ من قطاع غزة.

#صور من الغارات العنيفة التي شنتها طائرات الاحتلال الحربية على غزة.#غزة_تحت_القضف pic.twitter.com/amW9FJv5Q9 — فلسطين الآن (@paltimes2015) May 15, 2021

كان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال في وقت سابق اليوم السبت، إن العاصمة الإسرائيلية تل أبيب "ستعود لتقف على ساق واحدة".

#شاهد جانب من استهداف أحد المنازل بشارع الوحدة في مدينة غزة pic.twitter.com/NrAwZ3RNoS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القبة الحديدية تعترض عشرات الصواريخ في جميع أنحاء إسرائيل من الجنوب إلى هرتسليا والملايين في الملاجئ وفي الغرف المحصنة.

ودمر الجيش الإسرائيلي يوم السبت مبنى مؤلفا من 12 طابقا في مدينة غزة يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية.

وقدمت إسرائيل تحذيرا مسبقا من الضربة حتى يمكن إخلاء المبنى. وقال الجيش الإسرائيلي إن المبنى هدف عسكري مشروع لأنه يحتوي على أصول عسكرية لحركة حماس التي تدير غزة.

ولم يظهر أي مؤشر حتى الآن على تراجع العمليات القتالية مع دخول يومها السابع مع إعلان الفلسطينيين أن ما لا يقل عن 145 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين من بينهم 41 طفلا، وتقول إسرائيل إن "عشرة سقطوا قتلى بينهم طفلان".