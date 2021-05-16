16 قتيلا وجريحا في تجدد المواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الضالع

سقط 16 شخصا، يوم السبت، بين قتيل وجريح في تجدد المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن مقاتلين من "أنصار الله" نفذوا هجوما واسعا على مواقع للقوات المشتركة في قطاع بتار - صُبيرة شمال غربي الضالع، دارت على أثره مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة استمرت لأكثر من ساعة.

وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت من صد هجوم "أنصار الله" بعد مقتل 4 من المهاجمين، فيما سقط قتيلان من العسكريين في المواجهات التي أسفرت أيضا عن إصابة 10 من الجانبين.

وتأتي المواجهات بعد أسبوعين من سيطرة القوات المشتركة، مطلع مايو الجاري، على سوق منطقة الفَاخِر وقرية ومفرق بيت الشرجي وشعب الماء وتلال النبيجة والبطحاء شمال حبيل العبدي ومواقع أخرى غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع، إثر معارك أوقعت 30 قتيلاً وجريحاً من العسكريين، بينهم القيادي العميد يحيى الشوبجي، في حين قُتل وأُصيب 26 من مسلحي "أنصار الله".

وتمثل محافظة الضالع همزة الوصل بين محافظات شمال وجنوب اليمن، ما أكسبها أهمية في الصراع الدائر في البلد منذ أكثر من 6 أعوام.