الجزائر… "المستقلة للانتخابات" تكشف تفاصيل خطة تنظيم الانتخابات المقبلة

تستعد الجزائر لانطلاق الانتخابات التشريعية المقبلة، التي من المقرر أن تنطلق خلال أيام، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الجزائرية إتمام البت في كافة الطعون الخاصة بهذه الانتخابات.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA باحث جزائري: مقاطعة التيار الاشتراكي للانتخابات الوطنية لا تعني سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن كل الطعون وصلت إلى مجلس الدولة في وقتها، مشيرة إلى أنه تم البت فيها في الوقت المناسب.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات شرفي جاءت خلال كلمة له، أثناء إشرافه على عملية قرعة الأرقام التعريفية للأحزاب والقوائم المستقلة.

وقال: "كل القوائم ستكون جاهزة لانطلاق الحملة الانتخابية يوم 20 مايو/ أيار الجاري"، مضيفا: "السلطة المستقلة للانتخابات جندت كل الإمكانيات اللازمة للتشريعيات المقبلة".

وأوضح رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن "كل متنافس سيكون له ما يميزه منذ انطلاق الحملة الانتخابية حتى نهاية الاقتراع"، مؤكدا على التزام السلطة بالإصغاء إلى انشغالات الجميع.

وتابع محمد شرفي: "اختيار ممثلي الشعب، يشكل ثقل على السلطة المستقلة من حيث المسؤولية ومن الضروري التحكم في كل تفاصيل هذا التنظيم"، مضيفا: "سلطة الانتخابات تنتظر من المتنافسين، التحدي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية".