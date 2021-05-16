برئاسة حمدوك… وفد سوداني يبدأ زيارة رسمية إلى باريس

توجه وفد رسمي سوداني إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في "مؤتمر باريس"، الذي يهدف إلى دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، يترأس وفدا يضم ٣١ مسؤولا حكوميا سودانيا.

وتستغرق زيارة الوفد السوداني عدة أيام، يشارك فيها رئيس الوزراء في المؤتمر الخاص بدعم الانتقال الديمقراطي في السوداني، إضافة إلى مؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي في أفريقيا.

وتستمر الزيارة عدة أيام يشارك فيها رئيس الوزراء بالمؤتمر الخاص بدعم البلاد، بالإضافة لمؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي بافريقيا، كما سيلتقي رئيس الوزراء مع عدد من مدراء الشركات الكبرى لبحث آفاق الاستثمار بالبلاد.



جدير بالذكر أن الوفد المرافق لسيادته يتكون من ٣١ مسؤولاً حكومياً. — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) May 16, 2021

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بعدد من مدراء الشركات الكبرى في باريس، لبحث آفاق الاستثمار في السودان.