برئاسة حمدوك… وفد سوداني يبدأ زيارة رسمية إلى باريس

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، يترأس وفدا يضم ٣١ مسؤولا حكوميا سودانيا.
حمدوك يقود وفد السودان إلى باريس https://t.co/SGZ5jtF3Op#سونا #السودان pic.twitter.com/0BM4Fldgyb— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 16, 2021
وتستغرق زيارة الوفد السوداني عدة أيام، يشارك فيها رئيس الوزراء في المؤتمر الخاص بدعم الانتقال الديمقراطي في السوداني، إضافة إلى مؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي في أفريقيا.
وتستمر الزيارة عدة أيام يشارك فيها رئيس الوزراء بالمؤتمر الخاص بدعم البلاد، بالإضافة لمؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي بافريقيا، كما سيلتقي رئيس الوزراء مع عدد من مدراء الشركات الكبرى لبحث آفاق الاستثمار بالبلاد.— مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) May 16, 2021
جدير بالذكر أن الوفد المرافق لسيادته يتكون من ٣١ مسؤولاً حكومياً.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بعدد من مدراء الشركات الكبرى في باريس، لبحث آفاق الاستثمار في السودان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)