ليبيا تؤكد أهمية التحرك العربي بشأن الوضع في فلسطين

أعلنت ليبيا أنها تبحث مع ممثلي الدول العربية الأخرى آليات التحرك العربي المشترك بشأن ما وصلت إليه الأوضاع في فلسطين، منذ أحداث الأقصى التي تسببت في اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، طاهر السني، إن طرابلس تشارك المجموعة العربية في نيويورك، اجتماعاتها الطارئة، مشيرا إلى أنه يجري النظر في آليات التحرك العربي المشترك في الأمم المتحدة بشأن الوضع في فلسطين.

2/1في إطار متابعة البعثة الليبية في نيويورك لآخر تطورات الوضع في فلسطين إثر الاعتداءات على المقدسات والمدن الفلسطينية وقطاع غزة،وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، #ليبيا تشارك المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاتها الطارئة للنظر في آليات التحرك العربي المشترك في الأمم المتحدة. pic.twitter.com/EORGV0dN6p — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 15, 2021

وتابع على "تويتر": "يجري متابعة تطورات الوضع في فلسطين إثر الاعتداءات على المقدسات والمدن الفلسطينية وقطاع غزة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية"، مضيفا: "يجري العمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لإيجاد موقف دولي موحد لإنهاء الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نؤكد على موقف ليبيا الثابت ضد كل الانتهاكات التي تمارس على المدن الفلسطينية والمقدسات وعدالة قضيتهم، وضرورة عودة الحقوق لشعبها بما يرتضون".

2/2 وكذلك العمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لايجاد موقف دولي موحد لانهاء الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني،مع التأكيد على موقف ليبيا الثابت ضد كل الانتهاكات التي تمارس على المدن الفلسطينية والمقدسات وعدالة قضيتهم، وضرورة عودة الحقوق لشعبها بما يرتضون — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 15, 2021

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.