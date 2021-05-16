"قصة إنسانية"… سياسي مصري يوجه رسالة للأطباء بعد إصابته بكورونا

وجه السياسي المصري محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، رسالة للأطباء، الذين شاركوا في علاجه إثر تعرضه لأزمة صحية بدأت منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH موجة "كورونا" الثانية ترفع البطالة في مصر خلال الفصل الأول من هذا العام "مصراوي" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى قول أبو الغار، في منشور على "فيسبوك"، إن الأزمة الصحية التي يعاني منها بدأت في 15 أبريل، الماضي، وكشفت إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتابع: "اتخذت جميع الإجراءات الوقائية وأخذت الجرعتين من لقاح كورونا، إلا أنني أجريت اختبارا آخر للكشف عن كورونا بعد 3 أيام وكانت النتيجة إيجابية"، مضيفا: "بدأت عزل ذاتي في المنزل وكنت في حالة جيدة، لكن تقرر دخولي المستشفى لاحقا، وأخذت العلاج كاملا بما في ذلك جرعات ضخمة من الكورتيزون ومضادات التجلط والمضادات الحيوية".

ولفت السياسي المصري إلى أنه استمر في المستشفى نحو 12 يوما، لكنه عانى من ظهور مشاكل صحية أثرت على الحركة، مشيرا إلى نقله إلى المنزل لاستكمال العلاج.

وقال محمد أبو الغا، إنه يوجه رسالة شكر للأطباء الذين أشرفوا على علاجه، مضيفا: "أرغب في كتابة قصة كورونا بالكامل. إنها قصة إنسانية".