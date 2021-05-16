وفاة مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم سامي النعاش إثر إصابته بفيروس كورونا

القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر طبي يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الكابتن النعاش، توفي اليوم، في مركز العزل بمديرية البريقة غربي عدن، بعد نحو شهر من إصابته بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن النعاش (64 عاما)، وهو اللاعب السابق لفريق التلال لكرة القدم، تعرض لانتكاسة صحية مفاجئة، بعد أسبوعين من نقله إلى قسم العناية المركزة.
نعزي الأوساط الرياضية والأسرة الكروية في اليمن وعائلة الفقيد برحيل مدرب المنتخب اليمني بكرة القدم سامي النعاش جراء مضاعفات فايروس كورونا ونسأل الله أن يسكنه فسيح جنانه ولأهله وذويه الصبر والسلوان— عدنان درجال - Adnan Darjal (@ADarjal) May 16, 2021
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/YLhhuf4KmV
ويعد المدير الفني للمنتخب اليمني، الشخصية الرياضية الثانية التي تتوفى 0، خلال شهر، حيث توفي مدرب نادي الصقر في تعز، إبراهيم يوسف، الشهر الماضي، بعد نحو أسبوعين من نقله إلى المستشفى في عدن.
وفاة مدرب منتخب #اليمن سامي النعاش بعد معاناة مع فيروس #كورونا#الغد_المشرق pic.twitter.com/VAq9GQBTt3— قناة الغد المشرق (@alghadye) May 16, 2021
ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، 6543 حالة؛ من بينها 1289 حالة وفاة و3023 شفاء.
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