رشقات صاروخية كبيرة تستهدف قاعدة تنصت ومواقع إسرائيلية

قالت "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ "حركة حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها استهدفت قاعدة تنصت إسرائيلية ضمن عملية القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الكتائب أنها أطلقت:

"رشقاتٍ صاروخيةً كبيرة على مناطق أسدود وعسقلان وبئر السبع و"سديروت" وقاعدة "رعيم" وقاعدة التنصت 8200، وذلك رداً على المجزرة البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين في مدينة غزة، والاعتداء على أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم"، وفق وصف البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد انطلاق صافرات الإنذار في عسقلان وأسدود وبئر السبع عقب إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل.

فيما ذكر مسؤول العلاقات الخارجية بالشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، إن سيارة أصيبت جراء سقوط صاروخ عليها في عسقلان، مشيرا لتواجد الشرطة في مواقع الحادث.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر تابعين لحركة "حماس" الفلسطينية قبل إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومن شمالي قطاع غزة.

وقال بيان للجيش "هاجمت مقاتلات وطائرات تابعة للجيش الإسرائيلي ثلاث راجمات صواريخ أخرى تابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة".

وتابع البيان، "بالإضافة إلى ذلك أحبطنا ستة ناشطين شاركوا في التحضير لعملية الإطلاق".