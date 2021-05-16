منظمة التعاون الإسلامي تطالب في ختام اجتماعها بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية

طالب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، في ختام مؤتمرهم الافتراضي الطارئ الذي ترأسته السعودية، بالوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأدان البيان، بأشد العبارات "الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أن "الاعتداءات الإسرائيلية تهدد المدنيين الأبرياء وتتسبب في معاناتهم".

ونوه وزراء منظمة التعاون الإسلامي، إلى عدم المساس بالمسجد الأقصى ووضعه القانوني والتاريخي، مع وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، معتبرا إسرئيل "قوة محتلة ليس لها أي حقوق مشروعة في الأراض الفلسطينية".

كما اعتبر البيان، جميع الإجراءات التي تمس القدس باطلة ولاغية، مؤكدا على أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، محذرا من آثار تأجيج إسرائيل للحساسيات الدينية واستفزاز مشاعر الفلسطينيين.

وكرر الوزراء المجتمعون افتراضيا، إدانة البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، لـ"لاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل".

اللجنة التنفيذية لوزاري منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الاعتداءات الوحشية التي تشنها #إسرائيل، ضد الشعب #الفلسطيني. #فلسطين pic.twitter.com/I2bpuJx1I2 — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) May 16, 2021

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، شنت الطائرات الحربية أكثر من 100 غارة على قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية، حيث تركز القصف على مدينتي غزة وخان يونس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، فيما نقلت محطات تلفزة عربية وأجنبية مشاهدا من القصف الإسرائيلي لمدينة غزة، والتي أظهرت بيوتا مدمرة فوق رؤوس ساكنيها.

كما استهدف القصف الإسرائيلي الشوارع المحيطة بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع؛ حيث أحدث القصف حفر هائلة في الشوارع، وأضرارا بليغة في البيوت المجاورة، ما أعاق حركة سيارات الإسعاف والدفاع المدني.