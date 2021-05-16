وسائل إعلام: إصابة 6 عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية في عملية دهس بحي الشيخ جراح

أفادت مصادر إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن عملية دهس جرت في حي الشيخ جراح، أسفرت عن تحييد منفذ العملية وتسجيل ست إصابات بين قوات الشرطة الإسرائيلية منها إصابتين وصفتا بالخطيرة.

وحسبما نقله موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، فإنه تم نقل 6 من رجال الأمن الإسرائيلي إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس، وإطلاق النار على السائق منفذ عملية الدهس الذي اقتحم أحد الحواجز العسكرية للقوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية "إنه تم تحييد منفذ عملية الدهس بحي الشيخ جراح".

ראשוני: פיגוע דריסה בשכונת שיח ג'ראח. במקום כמה נפגעים. pic.twitter.com/0WIbtHQMCK — סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 16, 2021

وتتصاعد الاشتباكات وحدة التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم السابع على التوالي مخلفة خسائر مادية وبشرية، راح ضحيتها 209 فلسطينيا وأكثر من 5600 جريحا وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية. وتقول إسرائيل إنه "سقط عشرة قتلى بينهم طفلان".

وأوضحت الوزارة في بيان لها "أن العدد الإجمالي لضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة بلغ 188 شخصا بينهم 66 طفلا و33 امرأة".