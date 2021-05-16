وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل لص مسلح... والسلام يبدأ من القدس

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأحد، إن إصلاح الوضع الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يبدأ من القدس، متهما إسرائيل بانتهاك المنازل الفلسطينية في وقت تستمر فيه المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة والضفة الغربية منذ شهر رمضان.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المالكي في كلمة أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، "إسرائيل لص مسلح، اخترق بيوتنا، وقتل أسرنا، ودمر منازلنا"، مضيفا أن "إسرائيل ليست قوة احتلال وحسب، بل وقوة نووية وتملك قبة حديدية ومآوي وملاجئ، فيما شعبنا في غزة محاصر وليست لديه ملاذات آمنة".

وعن الوضع في القدس، علق المالكي "أقول للإسرائيليين إن القدس ليست للبيع، والحرب والسلام يبدآن منها".

في نفس السياق، ودعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة للمفاوضات ووقف العنف الدائر بين الجانبين منذ شهر رمضان على خلفية الوضع في القدس والمسجد الأقصى.