مندوب إسرائيل في مجلس الأمن يتهم حماس باستخدام سكان غزة كدروع بشرية

اتهم المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن الدولي غلعاد أران، اليوم الأحد، حركة حماس الفلسطينية باستخدام المواطنين في قطاع غزة كدروع بشرية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الأيام الماضية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي إن حماس "تستخدم المدنيين كدروع بشرية في قطاع غزة وتسعى لتدمير إسرائيل"، مضيفا أن الحركة استخدمت المساعدات الدولية لإساءة معاملة سكان قطاع غزة.

وتابع "إسرائيل تنظر لسقوط الضحايا المدنيين كمأساة بينما "حماس" ترى سقوط الإسرائيليين المدنيين انتصارا"، مضيفا أن تطورات الأوضاع لم تكن شرارتها ما حدث في الشيخ جراح بالقدس بل كان سيناريو من حركة "حماس" لإشعال الأمور بالمنطقة.

وأوضح أن "إسرائيل ملتزمة بالوضع القائم في القدس وبتوفير حرية العبادة للجميع".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.