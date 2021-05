ما الذي قصدته الإدارة الأمريكية بالدور التونسي المصري في الملف الفلسطيني؟

وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي إن "تونس ومصر بإمكانهما أن تلعبا، ودول أخرى في المنطقة، دورا على المدى القريب من أجل تهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وعقبت هذا التصريح محادثة بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيره المصري سامح شكري، بحثا من خلالها سبل إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية والتنسيق بشأن جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها اليوم الأحد.

وأثار الدور التونسي المفترض إزاء القضية الفلسطينية شكوك بعض الأطراف السياسية في تونس والمتابعين للملف، خاصة في ظل الدعم المستمر الذي تتلقاه إسرائيل من أمريكا والتعاون المصري- الإسرائيلي الذي انطلق منذ فترة.

وعبر العلوي عن "عدم ارتياحه من الربط بين تونس ومصر خاصة في ظل الدور السلبي الذي لعبته مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في "خنق المقاومة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "مفهوم التهدئة لدى الولايات المتحدة يعني فرض شروط الاستسلام على المقاومة في غزّة".

وربط العلوي بين تصريحات إسماعيل هنيّة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أكد فيها تعرض المقاومة لضغوطات عربية من أجل التهدئة، وبين اتصال الرئيس التونسي قيس سعيّد بمهنية مباشرة بعد اتصاله بنائبة الرئيس بايدن، مذكرا بتصريح قيس سعيّد "كل مواقف مصر تلزمنا".

البحث عن مطبعين جدد

وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال النائب المستقل عن قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، عدنان الحاجي: إن "أمريكا لا تتوقع من تونس أن تكتفي بلعب دور التهدئة، خاصة وهي التي عرفت بمساندتها للإسرائيليين وبإسقاطها لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بإدانة العدوان الصهيوني على الفلسطينيين".

ويرى الحاجي أن "أمريكا لم تعمل يوما لصالح الفلسطينيين وإنما لصالح الإسرائيليين الذين تعتبرهم حلفاء لها"، مضيفا أنها "تريد اليوم أن تزج بتونس في وساطات تنتهي بالتطبيع".

وتابع "أعتقد أن الدعوة الأمريكية ليست من أجل السلام الحقيقي وتحصين حقوق الشعب الفلسطيني بقدر ما هي إخراج لإسرائيل من هذه الورطة ومحاولة جديدة لإجهاض ما تبقّى من نفس المقاومة لدى المجتمع العربي".