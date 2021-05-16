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    القوات الأمريكية في منبج السورية

    الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" يخطفون العشرات من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    بدعم من مدرعات وطائرات الجيش الأمريكي شرقي سوريا، شن مسلحون حملات دهم واقتحام للمناطق والقرى التي شهدت مظاهرات كبيرة خلال الأسابيع الماضية ضد الطرفين بأرياف دير الزور الشرقي والحسكة الجنوبي.

    مصدر يكشف عن ضغط روسي للجم مناورات قسد بفك حصار الحسكة والقامشلي
    © Sputnik . ATTIA ALATTIA
    "قسد" تختطف عددا من المدنيين في ريف دير الزور
    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن تنظيم "قسد"، يشن حملات مداهمة واقتحام لمنازل المدنيين في بلدة مركدة وقراها (الصكار والحمدي وصبيح وسرجين وزريفة والثلجة والشمساني) جنوبي محافظة الحسكة، وذلك بعد ازدياد حالات الرفض الشعبي والعشائري لتواجدهما واستهداف مسلحيهم بشكل مباشر.

    وتابع المراسل نقلاً عن مصادر محلية وعشائرية أن المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، وبدعم من المدرعات والطائرات الأمريكية داهموا عشرات المنازل في القرى التابعة لبلدة مركدة، واختطفوا 25 مدنيا واقتادوهم إلى ما يسمى "سجن معمل الغاز" ضمن مركز مدينة الشدادي 50 كم جنوبي الحسكة.

    وأوضحت المصادر بأن آخر عمليات استهداف المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في (مركدة) وقراها حدث قبل أيام، حيث قتل فيها 3 مسلحين من تنظيم "قسد"، وجرح رابع جراء هجوم مجهول على حاجز لهم، وجاء هذا الهجوم رغم الحملات الأمنية المشددة التي قام بها مسلحو التنظيم في محافظتي دير الزور والحسكة.

    وكان مسلحو "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، داهموا مطلع الأسبوع الفائت قرية (سيحة البومعيش) على طريق الحسكة الشدادي بريف الحسكة واختطفوا 10 شبان، تلاها قيام المئات من سكان القرى المحيطة بقطع الطرقات واقتحام نقطة للتنظيم بمحيط قرية (الغرب) ومصادرة أسلحة من فيها، وأجبروهم على الإفراج عن المختطفين.

    وفي ريف دير الزور الشرقي، قالت مصادر عشائرية لمراسل "سبوتنيك" إنّ مسلحي تنظيم "قسد"، وبدعم من الجيش الأمريكي، داهموا فجر اليوم الأحد (16 أيار/ مايو)، بلدة "حوايج ذبيان"، مركز قبيلة العكيدات العربية في ريف دير الزور الشرقي، ونفّذوا حملة اعتقالات فيها بعد ساعات من اعتقالات مماثلة في مدينة الشحيل وبلدة الرز.

    وأكدت المصادر اعقتل 13 شخصاً من أهالي  “حوايج ذبيان”، بينهم 3 أطفال لم يتجاوزا الثالثة عشر من عمرهم، حيث عرف من المعتقلين (جميل المسلم وعدنان المسلم ومحيسن المسلم وحمد الحرابة وعبد اللطيف الفتحي وحاتم الساهر وأيسر المنصور).

    وأضافت المصدر أنّ حملة الاعتقالات طالت أيضا عدة قرى وبلدات في ريف دير الزور الشرقي منها بلدة "الزر" ومدينة "الشحيل" التي اعتقل فيها التنظيم نحو 40 شخصاً، تم الإفراج فيما بعد عن 16 شخصاً منهم، بوساطة عشائرية بينهم طفل، بينما أبقت على 24 شخصاً.

    يشار أن تنظيم "قسد" بدعم من الاحتلال الأمريكي صعّد خلال الفترة الأخيرة من حملاته العسكرية والأمنية، بهدف التضييق على المدنيين وإخماد مقاومتهم الشعبية والعشائرية ومنعهم من الخروج بالمظاهرات الشعبية الرافضة لتواجدهما وممارساتهما التي تتركز على سرقة النفط والغاز والثروات الباطنية والقمح ومنع التعليم وزج الشبان في معسكرات التجنيد القسري.

    انظر أيضا:

    محافظ الحسكة يتحدث لـ"سبوتنيك" عن موقف الدولة السورية وروسيا من ممارسات "قسد"
    الجيش الأمريكي يسرق قمح ونفط سوريا إلى العراق و"قسد" يروع الأهالي
    "قسد" تجرف منازل سكنية في ريفي الرقة ودير الزور
    "قسد" تختطف عددا من المدنيين في ريف دير الزور
    الكلمات الدلالية:
    سوريا, الولايات المتحدة
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