السيسى يصدر توجيها بشأن مصابي الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

وقال التليفزيون المصري، في نبأ عاجل ، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية من قطاع غزة".

وكان سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، شكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، على فتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مصر.

وبحسب المكتب الإعلامي للسفارة، ثمن اللوح وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام. وأعلن اللوح، أيضا عن تشكيل لجنة لاستقبال جرحى العدوان الآثم على قطاع غزة الذين أصيبوا خلال الأيام المنصرمة.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، شنت الطائرات الحربية أكثر من 100 غارة على قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية، حيث تركز القصف على مدينتي غزة وخان يونس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، فيما نقلت محطات تلفزة عربية وأجنبية مشاهدا من القصف الإسرائيلي لمدينة غزة، والتي أظهرت بيوتا مدمرة فوق رؤوس ساكنيها.

كما استهدف القصف الإسرائيلي الشوارع المحيطة بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع؛ حيث أحدث القصف حفر هائلة في الشوارع، وأضرارا بليغة في البيوت المجاورة، ما أعاق حركة سيارات الإسعاف والدفاع المدني.