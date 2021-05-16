بينهم 5 دول عربية... السعودية تمنع مواطنيها من السفر لـ13 دولة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأحد، استمرار منع سفر المواطنين إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك إلحاقاً لبيانها في يناير/ كانون الثاني الماضي بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول.

وقالت الداخلية في بيانها "حرصا من المملكة على سلامة وأمن المواطنين.. استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا،روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها".

كما أهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

#وزارة_الداخلية: استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.#واس_عام pic.twitter.com/BRYwLnz9H3 — واس العام (@SPAregions) May 16, 2021

​ويبدأ يوم غد الإثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لعدد من الفئات.

وحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أولًا: "المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح "كورونا" كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: "المواطنون المتعافون من فيروس "كورونا"، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: "المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كورونا" خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

يشار إلى أن شركة الخطوط السعودية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، قد أعلنت في وقت سابق استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها استعداداً لرفع تعليق سفر المواطنين.