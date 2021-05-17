مشاهد للقصف "المدمر" الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على غزة.. فيديو

قصف عنيف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

الغارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المناطق في قطاع غزة، الذي يعد من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان.

وينوء قطاع غزة تحت وطأة كارثة إنسانية من بين مسبباتها الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 14 عاما على مليوني فلسطيني، يعيش معظمهم في فقر مدقع وظروف لا تليق بالبشر"، وفقا لمنظمة "بيتسليم الحقوقة الإسرائيلية".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي قطاع غزة ومحيطها بأكثر من 50 غارة خلال نصف ساعة فقط، وفقا لمراسل "سبوتنيك".

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام فلسطينية سماء غزة تضيء جراء الانفجارات الكبيرة التي يسببها القصف، كما تتصاعد ألسنة اللهب لتطال عنان السماء.

وبحسب وصف منظمة "بيتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، "قطاع غزة المحاصر يشهد دمارا وقتلا على يد إسرائيل، لم يُرى مثله منذ عام 2014".

وأضاف مراسل "سبوتنيك" في غزة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مبنى مكون من 4 طوابق غرب مدينة غزة. كما استهدف مقرات ومراكز حكومية ومواقع للمقاومة وأحياء سكنية في غزة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن طائرات حربية إسرائيلية تشن سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة.

#شاهد | جانب من الاستهدفات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية "الاسرائيلية" على عدد من الأهداف غرب مدينة #غزة . pic.twitter.com/uXk1GrV1GR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2021

وأكدت وسائل إعلام فلسطنية، انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

وأظهرت صور نشرتها وكالة فرانس برس، الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي العنيف تضيف سماء غزة.

فيديو لغارات نفذها طيران الاحتلال في غزة قبل قليل pic.twitter.com/rPYmth6Lop — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 16, 2021

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو تنفذ حاليا هجمات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قصف عسقلان برشقة صاروخية ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

يأتي هذا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة مضيفا أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.

غارات عنيفة شنها الاحتلال على غزة قبل قليل pic.twitter.com/hYxluMKc6l — فلسطين الآن (@paltimes2015) May 16, 2021

وقاربت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين منهم 58 طفلا و34 سيدة وما يزيد عن 1235 جريحا، فيما تتواصل الهجمات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية في المقابل، لتطال اليوم منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.