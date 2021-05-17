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    السودان يسعى لتعهدات استثمار وتخفيف أعباء ديونه في مؤتمر باريس

    © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
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    يأمل السودان في جذب مستثمرين والحصول على تعهدات سداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر باريس، المقرر عقده اليوم الاثنين 17 مايو/أيار، وهو ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاق لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار.

    راكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز مؤخرا تقدما سريعا في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

    وفي حالة تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي بتغطية متأخرات السودان البالغة 1.33 مليار دولار للصندوق، فمن المتوقع أن يمضي قدما نحو "نقطة قرار" ستجعله مؤهلا للمبادرة في يونيو/ حزيران وتسمح للخرطوم بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    حمدوك: مؤتمر باريس يهدف إلى تأكيد عودة السودان القوية

    وسوى السودان مؤخرا متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية.

    والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة.

    وتحاول حكومة انتقالية عُينت بموجب اتفاق لتقاسم  للسلطة بين العسكرييين والمدنيين إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تجاوز التضخم 300% وعجز في السلع الأساسية.

    وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في إطار برنامج المراقبة التابع لصندوق النقد الدولي تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.

    ومن أهداف مؤتمر باريس دعم الاهتمام بالاستثمار. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني إنه من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.

    ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب بنوك دولية، بعد إصلاحات بالقطاع المالي.

    وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف على صعيد الديون التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس. وقال مسؤول في صندوق النقد إن ما بين 10 في المئة و14 في المئة من ديونه الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة مرتفعة بشكل استثنائي.

    وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستدفع المجتمع الدولي لفعل ذلك.

    وقالت السعودية، وهي دائن كبير آخر، إنها ستضغط أيضا من أجل اتفاق واسع بشأن الديون.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة السودانية, صندوق النقد الدولي, صندوق النقد, أخبارالسودان, السودان
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