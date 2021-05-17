حزنا على خسارة فريقه.. وفاة مشجع تركي بأزمة قلبية

أعلن نادى غلطة سراي التركي، وفاة أحد مشجعيه بأزمة قلبية، على خلفية خسارة فريقه لكرة القدم لقب الدوري المحلي، على الرغم من فوزه أمام مالاتيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أمس الأحد: "علمنا ببالغ الأسى نبأ وفاة مشجعنا محرم غوني، الذي أصيب بنوبة قلبية أثناء مشاهدة مباراة غلطة سراي و ملاتيا سبور التي أقيمت الليلة الماضية". وبعث النادي التركي بتعازيه إلى أهل وأقارب المتوفى.

Dün akşam oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/xR19rjgKoL — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 16, 2021

​وفاز نادي غلطة سراي على منافسه مالاتيا سبور بثلاثة أهداف مقابل واحد، مساء السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري التركي.