الكويت تمنع سفر غير الحاصلين على اللقاح وتستثني هذه الفئات

وبحسب صحيفة "القبس"، أمس الأحد، فقد أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما ينص على عدم السماح للمواطنين بالسفر ما لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعثت الإدارة العامة للطيران المدني بالتعميم إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

واستثنت الإدارة العامة للطيران المدني الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية رفيعة أن مجلس الوزراء الكويتي يبحث في اجتماعه المقرر اليوم الاثنين، عدة ملفات تتعلق بجائحة كورونا.

وبحسب المصادر فإن أبرز هذه الملفات هو فتح المنافذ البرية وفق شروط وشرائح، إضافة الى عودة فتح المطاعم للزبائن وفق الشروط الصحية.