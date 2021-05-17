السفير الفلسطيني لدى موسكو: 218 قتيلا و6504 جريحا غالبيتهم من المدنيين سقطوا بالقصف الإسرائيلي

دعا السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة وواضحة من أجل حل الدولتين، وأشار إلى أن عدد القتلى في فلسطين وفقا لأخر الإحصاءات وصلت إلى 218 شهيدا و نحو 6504 جريحا معظمهم من النساء والأطفال.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفل في مؤتمر صحفي في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيغونيا" الإعلامية: "المنطقة تغلي وتثبت أنها المنطقة الأخطر في العالم و على العالم أن يستخلص العبر والنتائج. على العالم أن يضع حلا ولو بالقوة.. على المجتمع الدولي اتخاذ قرار واضح وصريح يستند إلى حل الدولتين وأن يحدد فترة محددة لذلك".

وأضاف السفير بقوله : "لا نريد الكيل بمكيالين فلا يوجد أي وجهة مقارنة بين القصف من قبل الجانبين".

كما أشار نوفل إلى أن: "آخر الإحصاءات تقول أن لدينا 218 شهيدا و6504 جريح اكثر من 90 %هم مدنيون عزل اكثر من 30 بالمائة هم من النساء والأطفال - السفير الفلسطيني لدى روسيا".

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.