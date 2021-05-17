صحيفة إسرائيلية تكشف إجمالي عدد الصواريخ المنطلقة من غزة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال الأيام الماضية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من القطاع حتى أمس الأحد بلغ 3100 صاروخ.

وأوضحت الصحيفة أن 450 من هذه الصواريخ سقط في غزة أو فشلت عملية إطلاقها، بينما اعترضت الدفاعات الإسرائيلية منها 1210 صواريخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الدفاعات الصاروخية اعترضت 2500 صاروخ خلال السنوات العشر الماضية وحتى يوم الاثنين الماضي.

ورأت الصحيفة أن معدل إطلاق الصواريخ وسرعتها يتطلب من النظام الدفاعي الإسرائيلي اعتراض أعداد أكثر مما كان عليه الحال في سنوات ماضية.

وتأتي صواريخ المقاومة من غزة "تضامنا" مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وفي باحات المسجد الأقصى.

واندلعت الصدامات عقب تهديد إسرائيلي بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في شرقي القدس المحتلة لصالح جمعيات استيطانية تزعم أن الأرض كان يملكها يهود قبل 1948.