مصر تحسم جدل "رسائل وهمية" عن لقاحات كورونا

حسمت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، جدلا دائرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إرسال وزارة الصحة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح "كورونا" دون توفير الجرعات لهم.

ونفت وزارة الصحة والسكان المصرية تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة بشأن هذه الرسائل الوهمية، وشددت على أنه لا يتم إرسال رسالة بموعد ومكان التلقيح للمسجل إلا عقب التأكد من توافر الجرعات اللازمة بمراكز التطعيم في المحافظة والمنطقة التي يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها، بحسب بيان رسمي.

وأكدت الوزارة على توافر كميات مناسبة من اللقاحات داخل المراكز المخصصة للتطعيم تكفي المواطنين المسجلين الذين تم إرسال رسائل نصية لهم بمكان وموعد التلقيح.

وأشارت إلى إمكانية متابعة المواطن لطلب التسجيل من خلال رقم الطلب الخاص به، سواء عن طريق موقع التسجيل الإلكتروني أو الخط الساخن.

ولفت البيان كذلك إلى أنه من المقرر أن تستقبل مصر الشحنة الأولى من المواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" الصيني بداية من يوم 18مايو/ أيار الجاري لبدء تصنيعه في مصر، ومن المتوقع الانتهاء من إنتاج 2 مليون جرعة بنهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وتابع البيان أنه فور الانتهاء من إنتاج لقاحات "سينوفاك" سوف تخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها.