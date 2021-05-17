وزارة التعليم الفلسطينية تطالب بمحاسبة إسرائيل لقتلها 20 طالبا في غزة

كشفت وزارة التعليم الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن عدد الطلبة الذين قتلتهم الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالبت وزارة التعليم في بيان لها، بتدخل دولي؛ لردع إسرائيل ومحاسبتها على استهداف الطلبة والمؤسسات التعليمية في القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبرت الوزارة أن هذا التدخل يهدف إلى محاسبة إسرائيل على "عدوانها الغاشم بحق الأطفال وطلبة مدارس قطاع غزة، الذين يستشهدون كل يوم، ويجسدون شواهد دالة على وحشية الاحتلال وجبروته".

ونعت الوزارة 20 من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، ووكالة الغوث، الذين قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ووزارات التربية في العالم إلى فضح انتهاكات الاحتلال؛ وممارسة ضغوط عليه لوقف هذه الجرائم.

واعتبر البيان أن قتل الطلبة الأبرياء بدم بارد، وقصف منازلهم، واستهداف ذويهم، يكشف عن نوايا السلطات الإسرائيلية وإمعانها في القتل.

وأوضح أن هذه الهجمات تسببت في ارتفاع نسبة ذوي الإعاقة؛ نتيجة "الاعتداءات الهمجية لدولة الاحتلال".