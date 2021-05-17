رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عن نبأ سار لقطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه يجري تحضير إرسالية من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لقطاع غزة.

جاء هذا، اليوم الاثنين، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح اشتية أنه سيتم إرسال ألف وحدة دم، تبرع بها الأهالي في الضفة الغربية، ووفد طبي من المختصين للمساعدة في الأعمال الطبية في غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه طلب من كافة الوزارات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، الإسراع بتقديم المستلزمات الطبية والإغاثية لغزة.

وأوضح أنه يجري العمل مع "الأشقاء المصريين والأردنيين والمنظمات الإنسانية الدولية"، لتأمين وتسهيل دخول هذه المستلزمات إلى القطاع بشكل فوري.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية سوف تطالب الجمعية العامة في الأمم المتحدة بإصدار قرار بإدانة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، بعد إخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى القرار.

وذكر أنه جرى التواصل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أجل التعرف على احتياجات مراكز الإيواء للأشخاص الذين دمرت بيوتهم في القطاع.